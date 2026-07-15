Rio Tinto Aktie

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Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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15.07.2026 07:42:53

Rio Tinto Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto nach Förder- und Absatzdaten für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Zahlen aus der Pilbara-Region in Australien hätten die Erwartungen übertroffen, während die der übrigen wichtigen Minen erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81,69 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69,53 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christopher LaFemina 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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