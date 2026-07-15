Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto nach Förder- und Absatzdaten für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Zahlen aus der Pilbara-Region in Australien hätten die Erwartungen übertroffen, während die der übrigen wichtigen Minen erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
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Unternehmen:
Rio Tinto plc
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
77,00 £
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
81,69 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
69,53 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Christopher LaFemina
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KGV*:
-
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