NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto nach Förder- und Absatzdaten für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 7700 Pence auf "Hold" belassen. Die vorgelegten Zahlen aus der Pilbara-Region in Australien hätten die Erwartungen übertroffen, während die der übrigen wichtigen Minen erwartungsgemäß ausgefallen seien, schrieb Christopher LaFemina in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 21:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.