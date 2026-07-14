JPMorgan Chase Aktie
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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan nach Quartalszahlen von 340 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die US-Großbank habe insgesamt solide Resultate abgeliefert und die Ausblick für den Nettozinsüberschuss erhöht, schrieb David Chiaverini in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
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Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 350,00
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
$ 342,89
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Abst. Kursziel*:
2,07%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
$ 342,89
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,07%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
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KGV*:
-
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