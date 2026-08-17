FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe ein solides zweites Quartal hinter sich und den Ausblick am oberen Ende der Jahreszielspannen bestätigt, schrieb Nizla Naizer am Montag angesichts jüngster Geschäftszahlen. Das Wachstumstempo bleibe attraktiv./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET





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