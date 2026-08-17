HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stratec mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Diagnostikkonzerns im zweiten Quartal habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Michael Heider am Freitag im Rückblick auf die Zahlen. Zudem deute der bestätigte Jahresausblick auf eine zunehmende Geschäftsdynamik hin, und die Aktie sei attraktiv bewertet./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.