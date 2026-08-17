RWE Aktie
|59,22EUR
|0,40EUR
|0,68%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska hält laut einer Einschätzung vom Freitag bei den bevorstehenden Auktionen für Gas- und-Dampf-Kombikraftwerke (CCGT) zweistellige Renditen für den Versorger für durchaus möglich./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58,94 €
|
Abst. Kursziel*:
15,37%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,83%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
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|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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09:29
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
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09:29
|DAX aktuell: DAX legt zum Start zu (finanzen.at)
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14.08.26
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14.08.26
|Outperform-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.at)
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14.08.26
|Overweight von Barclays Capital für RWE-Aktie (finanzen.at)
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14.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
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14.08.26
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|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
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|RWE Buy
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
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|DZ BANK
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|59,18
|0,61%
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|09:39
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|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG