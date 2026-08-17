Talanx Aktie
|119,60EUR
|0,30EUR
|0,25%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 158 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Überschuss des Versicherers in den Jahren 2026 und 2027 nach dessen Halbjahreszahlen an. Er glaubt, das Talanx den Ausblick mit den Zahlen zum dritten Quartal noch einmal erhöhen wird./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
163,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
120,30 €
|
Abst. Kursziel*:
35,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,29%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 163 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.26
|Talanx-Aktie deutlich fester: Nach Rekordergebnis optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Talanx auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Talanx-Kurs nähert sich Rekord - Starke Zahlen und Ausblick (dpa-AFX)
|
14.08.26
|ROUNDUP: Versicherer Talanx erwartet 2026 noch mehr Gewinn - Kurssprung (dpa-AFX)
Analysen zu Talanx AG
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|118,90
|-0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG