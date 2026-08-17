Talanx Aktie

119,60EUR 0,30EUR 0,25%
Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.08.2026 06:49:28

Talanx Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx von 158 auf 163 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Huttner hob am Freitagnachmittag seine Schätzungen für den Überschuss des Versicherers in den Jahren 2026 und 2027 nach dessen Halbjahreszahlen an. Er glaubt, das Talanx den Ausblick mit den Zahlen zum dritten Quartal noch einmal erhöhen wird./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Talanx AG Buy
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
163,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
120,30 € 		Abst. Kursziel*:
35,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,29%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Talanx AG

mehr Analysen
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Talanx AG 118,90 -0,34% Talanx AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:41 SFC Energy Buy Warburg Research
09:40 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:39 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:38 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
09:35 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:39 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:39 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:27 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Prosus Overweight Barclays Capital
07:12 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 RWE Buy UBS AG
07:03 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
06:52 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
05:58 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 RWE Overweight Barclays Capital
14.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ströer Sell Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 E.ON Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
14.08.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen