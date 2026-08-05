ASOS Aktie

4,24EUR 0,00EUR 0,00%
ASOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254

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05.08.2026 07:30:37

ASOS Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 275 auf 400 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Die Anlagechancen bei der Aktie hätten sich jüngst verbessert, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Online-Modehändler habe die Verschuldung deutlich reduziert und der Umsatztrend verbessere sich./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
Unternehmen:
ASOS plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
4,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
4,09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
3,63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASOS plc

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07:30 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
12.05.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
11.05.26 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 ASOS Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

ASOS plc 4,25 0,12% ASOS plc

Aktuelle Aktienanalysen

07:53 Gerresheimer Neutral UBS AG
07:41 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:33 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:31 UBS Outperform RBC Capital Markets
07:30 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
07:29 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07:24 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 SpaceX Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:11 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
07:10 Linde Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:09 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:45 Apple Neutral UBS AG
06:45 Continental Buy UBS AG
06:44 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06:43 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
06:12 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 BioNTech Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Knorr-Bremse Halten DZ BANK
04.08.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
04.08.26 ING Group Kaufen DZ BANK
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.08.26 Beiersdorf Halten DZ BANK
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
04.08.26 Bayer Kaufen DZ BANK
04.08.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
04.08.26 AB InBev Kaufen DZ BANK
04.08.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
04.08.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
04.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
04.08.26 Continental Buy UBS AG
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
04.08.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
04.08.26 Lufthansa Buy UBS AG
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