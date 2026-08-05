ASOS Aktie
|4,24EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 912703 / ISIN: GB0030927254
ASOS Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Asos von 275 auf 400 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Die Anlagechancen bei der Aktie hätten sich jüngst verbessert, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Online-Modehändler habe die Verschuldung deutlich reduziert und der Umsatztrend verbessere sich./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASOS plc Sector Perform
|
Unternehmen:
ASOS plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
4,09 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Chamberlain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASOS plc
|
11.05.26
|ASOS-Aktie höher: Verkauf an Marks & Spencer überrascht positiv (dpa-AFX)
Analysen zu ASOS plc
|07:30
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|07:30
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|01.10.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.03.25
|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|ASOS Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ASOS plc
|4,25
|0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:53
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|07:41
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:31
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:30
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:24
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|SpaceX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:09
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:45
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:45
|Continental Buy
|UBS AG
|06:44
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|BioNTech Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Knorr-Bremse Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Continental Buy
|UBS AG
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG