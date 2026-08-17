STRATEC Aktie
|22,75EUR
|1,10EUR
|5,08%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten die erwartete Verbesserung gegenüber dem Vorquartal gezeigt, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Diagnostikkonzern sei zu einem deutlichen Gewinnwachstum zurückgekehrt./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-54,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,69%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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|18.10.24
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|STRATEC Hold
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|22,65
|4,62%
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|Barclays Capital
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