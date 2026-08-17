secunet Security Networks Aktie
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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der erwartungsgemäß starke Halbjahresbericht und der Auftragseingang des IT-Sicherheitsunternehmens untermauerten den strukturellen Wachstumspfad, schrieb Christian Cohrs in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Er sieht über das laufende Jahr hinaus gute Geschäftsaussichten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
187,20 €
|
Abst. Kursziel*:
38,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
188,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,00%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
13.08.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|secunet-Aktie zieht an: Optimismus bezüglich Umsatz nimmt zu (dpa-AFX)
|
13.08.26
|ROUNDUP: Staatliche IT-Aufrüstung treibt Geschäft von Secunet an - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-News: secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: secunet grows significantly in the first half of 2026 and reports a sharp rise in earnings in the second quarter (EQS Group)
Analysen zu secunet Security Networks AG
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09.06.26
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.04.25
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.10.24
|secunet Security Networks Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|secunet Security Networks AG
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Aktuelle Aktienanalysen
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
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|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|SMA Solar Buy
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|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
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|Jefferies & Company Inc.
|05:58
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|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
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|RBC Capital Markets
|14.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
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|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
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|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
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|thyssenkrupp Buy
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|Ströer Buy
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|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
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|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
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|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
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|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
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|DZ BANK
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|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG