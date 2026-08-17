ING Group Aktie

31,07EUR 0,26EUR 0,84%
ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

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17.08.2026 11:56:13

ING Group Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen der niederländischen Banken hätten erneut die Stärke des heimischen Geschäftsumfelds bestätigt, schrieb Theo Massing in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bevorzuge strategisch aber weiterhin ABN Amro gegenüber ING als Wette auf die Dynamik im niederländischen Privatkundengeschäft./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 02:47 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Hold
Unternehmen:
ING Group 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,03 € 		Abst. Kursziel*:
-0,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,21%
Analyst Name::
Theo Massing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:56 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 ING Group Kaufen DZ BANK
03.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

ING Group 31,05 0,78% ING Group

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12:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
12:37 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:37 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:57 E.ON Buy Deutsche Bank AG
11:56 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
11:56 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
11:55 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:35 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 SFC Energy Buy Warburg Research
09:40 Wacker Neuson Buy Warburg Research
09:39 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09:38 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
09:35 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
08:39 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:39 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:27 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Prosus Overweight Barclays Capital
07:12 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:04 RWE Buy UBS AG
07:03 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:53 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:52 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
06:52 adesso Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:49 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:33 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05:58 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
05:58 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
14.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
14.08.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Energiekontor Halten DZ BANK
14.08.26 Talanx Kaufen DZ BANK
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Ströer Equal Weight Barclays Capital
14.08.26 RWE Overweight Barclays Capital
14.08.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 Ströer Buy Deutsche Bank AG
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