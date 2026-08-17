Talanx Aktie
|119,70EUR
|0,40EUR
|0,34%
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Talanx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Talanx von 137 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montag an den jüngsten Quartalsbericht an. Dabei setzt er für das Geschäft mit Primärversicherungen eine höhere Bewertung an, lässt aber den Wertansatz der Hannover Rück unverändert./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 11:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
141,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
119,40 €
|
Abst. Kursziel*:
18,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,79%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Talanx auf 141 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Talanx auf 163 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.26
|Talanx-Aktie deutlich fester: Nach Rekordergebnis optimistischer für 2026 (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
14.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Talanx auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Talanx-Kurs nähert sich Rekord - Starke Zahlen und Ausblick (dpa-AFX)
Analysen zu Talanx AG
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|119,80
|0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK