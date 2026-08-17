Zurich Insurance Aktie
|630,40EUR
|0,20EUR
|0,03%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Dies schrieb Philip Kett in seiner monatlichen Branchenbetrachtung vom Sonntag, in der er sich mit der Kursentwicklung des europäischen Versicherungssektors und einzelner Titel sowie den Trends bei den Konsensschätzungen im Juli beschäftigte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
520,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
590,20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-11,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
591,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,13%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
13.08.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
12.08.26
|SIX-Handel SMI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
11.08.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
11.08.26
|SLI aktuell: SLI am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
11.08.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
11.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|629,20
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:09
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:45
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:37
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:57
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:35
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|09:40
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK