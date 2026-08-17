Prosus Aktie
|37,59EUR
|-0,02EUR
|-0,04%
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
Prosus Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Prosus von 70,50 auf 68,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Ross passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz der Beteiligungsgesellschaft sowie den Quartalsbericht ihres größten Investments Tencent an. Für Tencent sieht er weiter gute Aussichten dank KI./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2026 / 16:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
|
Unternehmen:
Prosus N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
37,71 €
|
Abst. Kursziel*:
80,35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,92%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
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10:04
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prosus von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
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09:29
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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14.08.26
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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14.08.26
|Freitagshandel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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14.08.26
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
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13.08.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Prosus N.V.
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|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosus N.V.
|37,53
|-0,19%
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|SFC Energy Buy
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|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|09:39
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG