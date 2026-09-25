Unilever Aktie

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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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25.09.2026 08:56:12

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Die neu ausgerichtete Unilever beabsichtige ein Wachstum zwischen 4 und 6 Prozent, schrieb Pannuti nach einem Treffen mit Konzernchef Fernando Fernandez./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Overweight
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46,78 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 54,47 -0,24% Unilever PLC

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08:59 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:58 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 HelloFresh Neutral UBS AG
08:23 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:07 AXA Outperform RBC Capital Markets
08:02 adidas Outperform RBC Capital Markets
07:52 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:51 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:07 CANCOM Buy UBS AG
24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
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24.09.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
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24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
24.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
24.09.26 AB InBev Buy UBS AG
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
24.09.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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