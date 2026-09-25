RWE Aktie
|59,44EUR
|0,06EUR
|0,10%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,86 €
|
Abst. Kursziel*:
20,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,13%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
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|RWE Overweight
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|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
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Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|59,86
|0,81%
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|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:49
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|EssilorLuxottica Market-Perform
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|12:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:37
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Shell Neutral
|UBS AG
|11:15
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|11:15
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|11:14
|TRATON Neutral
|UBS AG
|11:10
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:08
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:04
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:02
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:55
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:53
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:52
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:51
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)