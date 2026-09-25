ABB Aktie
|86,82EUR
|1,16EUR
|1,35%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Hold" belassen. Die grundlegenden Trends bei dem Schweizer Industriekonzern blieben positiv, schrieb Richard Dawson am Freitag in seinem Ausblick. Die Trends aus dem Vorquartal dürften sich mit einer starken Auftragsentwicklung im Bereich Elektrifizierung bestätigt haben. Im Fokus stehe aber auch die Fähigkeit, mit der steigenden Inflation umzugehen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
81,68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
81,86 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,27%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:28
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
24.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
24.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|86,82
|1,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets