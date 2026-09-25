ABB Aktie

86,82EUR 1,16EUR 1,35%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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25.09.2026 09:27:27

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Hold" belassen. Die grundlegenden Trends bei dem Schweizer Industriekonzern blieben positiv, schrieb Richard Dawson am Freitag in seinem Ausblick. Die Trends aus dem Vorquartal dürften sich mit einer starken Auftragsentwicklung im Bereich Elektrifizierung bestätigt haben. Im Fokus stehe aber auch die Fähigkeit, mit der steigenden Inflation umzugehen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
81,68 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
81,86 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,27%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

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09:27 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 86,82 1,35% ABB (Asea Brown Boveri)

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10:18 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:27 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:09 Shelly Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:08 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:04 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:58 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 HelloFresh Neutral UBS AG
08:23 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:07 AXA Outperform RBC Capital Markets
08:02 adidas Outperform RBC Capital Markets
07:52 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:51 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:07 CANCOM Buy UBS AG
24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
24.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 McDonald's Buy UBS AG
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
24.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
24.09.26 AB InBev Buy UBS AG
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
24.09.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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