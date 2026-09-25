Beiersdorf Aktie
|78,96EUR
|0,88EUR
|1,13%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Beiersdorf stelle sich 2027 auf einen Turnaround ein, schrieb Pannutti nach einem Treffen mit dem Chef Vincent Warnery./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
78,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
78,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' (dpa-AFX)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
24.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|78,70
|0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets