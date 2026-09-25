Tesla Aktie
|334,85EUR
|2,30EUR
|0,69%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
25.09.2026 08:08:29
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla vor neuen Quartals-Auslieferzahlen mit einem Kursziel von 480 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Tom Narayan erwartet laut seinem Ausblick vom Donnerstag für das dritte Quartal 464.000 Auslieferungen, was etwas über dem Konsens von 454.000 liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 377,94
|
Abst. Kursziel*:
27,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 377,94
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,00%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Tesla
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|334,80
|0,68%
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|Givaudan Overweight
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|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
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|24.09.26
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|24.09.26
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