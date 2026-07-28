FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die gute Dynamik des ersten Quartals dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Nizla Naizer in einem Ausblick am Dienstag. Der Online-Autohändler wachse schneller als der Gesamtmarkt und gewinne so Marktanteile./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:05 / CET



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