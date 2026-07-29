AUTO1 Aktie

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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

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29.07.2026 12:39:40

AUTO1 Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Angesichts einer dynamischen Geschäftsentwicklung dürfte der Fokus darauf liegen, warum das Management die Prognose nur bestätigt habe, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies der Analyst darauf, dass die Wachstumsraten für Stückzahlen, Umsatz und Bruttogewinn im ersten Halbjahr deutlich über der Prognose für das Gesamtjahr und den Konsenserwartungen gelegen hätten./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,90 € 		Abst. Kursziel*:
24,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,92%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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