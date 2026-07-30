AUTO1 Aktie
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WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 nach Zahlen für das zweiten Quartal von 33,70 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn die Resultate einige Investoren angesichts der Bruttogewinnentwicklung enttäuscht haben dürften, bleibe die Anlagestory intakt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen priorisiere das Umsatzwachstum, könnten Optimisten argumentieren./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,90 €
|
Abst. Kursziel*:
40,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,82%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
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