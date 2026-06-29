Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing angesichts jüngste Erkenntnissen über Bestellungen und Auslieferungen mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Sheila Kahyaoglu hob am Freitag zunächst einen Auftrag von China Southern Airlines hervor, der der erste dieser Fluggesellschaft seit 2021 sei. Außerdem erwähnte sie einen 2-Milliarden-Dollar-Auftrag im Zuge der verlängerten Nutzung eines militärischen US-Satellitenkommunikationssystems./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 10:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 217,25
|
Abst. Kursziel*:
35,79%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 217,25
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,79%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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