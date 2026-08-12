Boeing Aktie

202,00EUR -0,15EUR -0,07%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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11.08.2026 20:12:57

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag nach den Daten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 233,61 		Abst. Kursziel*:
26,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 233,24 		Abst. Kursziel aktuell:
26,48%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 202,00 -0,07% Boeing Co.

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11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
11.08.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.08.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
11.08.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
11.08.26 GEA Hold Warburg Research
11.08.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
11.08.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
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