Boeing Aktie
|202,00EUR
|-0,15EUR
|-0,07%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
11.08.2026 20:12:57
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Flugzeug-Auslieferungszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag nach den Daten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 233,61
|
Abst. Kursziel*:
26,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 233,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,48%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
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11.08.26
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07.08.26
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06.08.26
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|DZ BANK
|06.08.26
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|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|202,00
|-0,07%
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|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Salzgitter Halten
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|Rosenbauer buy
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|DZ BANK
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|PATRIZIA Kaufen
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|11.08.26
|NVIDIA Outperform
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|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
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|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
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|CTS Eventim Buy
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|Bernstein Research
|11.08.26
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|11.08.26
|OHB Buy
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|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
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|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
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|Bernstein Research
|11.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
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|11.08.26
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|11.08.26
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|11.08.26
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|11.08.26
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