MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Add" belassen. Der nach unten präzisierte Ausblick und eher maue Signale für den Weg in 2025 hinein dürfte Hoffnungen auf einen Übernahmepreis von 65 Euro je Aktie dämpfen, schrieb Analyst Konstantin Wiechert am Dienstagmorgen nach Zahlen. Für realistischer hält er eher die zuletzt bereits im Raum stehenden 62 Euro. Zum möglichen Adnoc-Deal selbst habe es keine Neuigkeiten gegeben./ag/la



