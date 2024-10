ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 schwedischen Kronen belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gut seien unverändert die Bruttomargen des Netzwerkausrüsters. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2024 der Schweden dürften nun um 5 bis 10 Prozent steigen und in ähnlichem Ausmaß auch für das Ebit 2025./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2024 / 06:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2024 / 06:12 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.