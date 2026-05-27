GSK Aktie

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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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27.05.2026 11:31:55

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Aus medizinischer Sicht biete das Medikament Bepirovirsen einen gangbaren Weg zur Heilung von chronischer Hepatitis B (HBV) und sei positioniert als Kernkomponente für Kombinationsstrategien, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch. Mit weltweit rund 10 Millionen behandelten Patienten und einem Schwerpunkt in den USA und China verfüge Bepirovirsen über klares Blockbuster-Potenzial./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 04:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,34 £ 		Abst. Kursziel*:
29,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19,35 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
29,17%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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