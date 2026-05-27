RATIONAL Aktie

668,50EUR 15,00EUR 2,30%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 10:24:57

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 1045 Euro auf "Outperform" belassen. Insgesamt hätten die Aussagen des Managements jenen anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 entsprochen, schrieb Philippe Lorrain am Dienstagabend. Der Profiküchen-Ausrüster scheine auf dem besten Weg zu sein, 2026 ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Profitabilität (Ebit-Marge) von 25 bis 26 Prozent zu erzielen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 21:28 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 045,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
665,50 € 		Abst. Kursziel*:
57,02%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
668,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
56,32%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

mehr Analysen
08:36 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.05.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 RATIONAL Halten DZ BANK
08.05.26 RATIONAL Buy Warburg Research
07.05.26 RATIONAL Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 668,50 2,30% RATIONAL AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:44 Akzo Nobel Equal Weight Barclays Capital
10:24 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10:15 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
09:44 Roche Hold Deutsche Bank AG
09:43 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:42 Merck Hold Deutsche Bank AG
09:33 PORR buy Warburg Research
08:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
08:36 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
08:28 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
07:32 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:31 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:31 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Südzucker Overweight Barclays Capital
07:16 Stellantis Buy UBS AG
07:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
07:14 Delivery Hero Buy UBS AG
07:07 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
06:35 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 BayWa Buy Baader Bank
26.05.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 BP Overweight Barclays Capital
26.05.26 BP Outperform RBC Capital Markets
26.05.26 Merck Kaufen DZ BANK
26.05.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.05.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
26.05.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
26.05.26 GSK Underweight Barclays Capital
26.05.26 Vestas Wind Systems A-S Underweight Barclays Capital
26.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
26.05.26 Airbus Overweight Barclays Capital
26.05.26 BAT Overweight Barclays Capital
26.05.26 Roche Overweight Barclays Capital
26.05.26 easyJet Buy UBS AG
26.05.26 Richemont Buy UBS AG
26.05.26 Verbund Kauf Deutsche Bank AG
26.05.26 Österreichische Post Underweight Barclays Capital
26.05.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
26.05.26 Iberdrola Overweight Barclays Capital
26.05.26 Richemont Overweight Barclays Capital
26.05.26 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
26.05.26 AXA Overweight Barclays Capital
26.05.26 Allianz Underweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen