PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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27.05.2026 09:33:00

PORR buy

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bekräftigt. Das Kursziel wurde von Analyst Philipp Kaiser mit 43,00 Euro beziffert.

Die Zahlen für das erste Quartal sind solide und entsprechen den Erwartungen, hieß es in der aktuellen Studie. Da die Prognose und das Margenziel für 2030 bestätigt wurden, dürfte die Stimmung weiterhin positiv bleiben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 3,16 Euro für 2026, sowie 3,54 bzw. 3,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,17 Euro für 2026, sowie 1,23 bzw. 1,30 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Porr-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 34,85 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

AFA0015 2026-05-27/09:33

Zusammenfassung: PORR AG buy
Unternehmen:
PORR AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
buy 		Kurs*:
35,00 € 		Abst. Kursziel*:
22,86%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
35,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,64%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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