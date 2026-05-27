Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr nach der jüngsten Zahlenvorlage des Baukonzerns bekräftigt. Das Kursziel wurde von Analyst Philipp Kaiser mit 43,00 Euro beziffert.

Die Zahlen für das erste Quartal sind solide und entsprechen den Erwartungen, hieß es in der aktuellen Studie. Da die Prognose und das Margenziel für 2030 bestätigt wurden, dürfte die Stimmung weiterhin positiv bleiben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten 3,16 Euro für 2026, sowie 3,54 bzw. 3,74 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,17 Euro für 2026, sowie 1,23 bzw. 1,30 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die Porr-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 34,85 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

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ger/ste

ISIN AT0000609607 WEB http://www.porr-group.com

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