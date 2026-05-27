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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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27.05.2026 08:41:38

FUCHS SE VZ Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Nach Angaben des Managements laufe das Geschäft des Schmierstoffherstellers trotz begrenzter Planungssicherheit weiterhin solide, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Rohstoffversorgung für die nächsten zwei Monate sei gesichert, und bislang seien keine nennenswerten Störungen zu verzeichnen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,96 € 		Abst. Kursziel*:
29,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38,24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,14%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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