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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Nach Angaben des Managements laufe das Geschäft des Schmierstoffherstellers trotz begrenzter Planungssicherheit weiterhin solide, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Rohstoffversorgung für die nächsten zwei Monate sei gesichert, und bislang seien keine nennenswerten Störungen zu verzeichnen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,96 €
|
Abst. Kursziel*:
29,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,14%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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22.05.26
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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15.05.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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08.05.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
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07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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07.05.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
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07.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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05.05.26
|EQS-News: FUCHS honored with “John Deere Supplier of the Year Award 2025” (EQS Group)
Analysen zu FUCHS SE VZ
|08:41
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|DZ BANK
|31.07.25
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|16.07.25
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|02.06.25
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|30.04.25
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