FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Nach Angaben des Managements laufe das Geschäft des Schmierstoffherstellers trotz begrenzter Planungssicherheit weiterhin solide, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Rohstoffversorgung für die nächsten zwei Monate sei gesichert, und bislang seien keine nennenswerten Störungen zu verzeichnen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET



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