Merck Aktie
|127,50EUR
|-2,05EUR
|-1,58%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Jahresauftakt der Darmstädter sowie die angehobene Prognose untermauerten seine Empfehlung, schrieb Peter Spengler am Dienstag. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Unternehmen der Peer-Gruppe bewertet."/rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
128,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
127,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
11:10