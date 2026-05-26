FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Merck KGaA von 150 auf 153 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der starke Jahresauftakt der Darmstädter sowie die angehobene Prognose untermauerten seine Empfehlung, schrieb Peter Spengler am Dienstag. "Aus unserer Sicht werden alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber den am besten vergleichbaren Unternehmen der Peer-Gruppe bewertet."/rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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