Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Kernbotschaft des Managements sei eher strategischer Natur als auf das aktuelle Quartal ausgerichtet gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zentrales Thema sei gewesen, dass der Pharma- und Spezialchemiekonzern zunehmend als integriertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen wahrgenommen werden möchte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
125,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
130,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
130,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,99%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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26.05.26
|Merck-Aktie im Minus: Analysten streiten über Bewertungsniveau (dpa-AFX)
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26.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
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26.05.26
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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26.05.26
|DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Merck-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
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26.05.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX gibt am Mittag nach (finanzen.at)
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26.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt mittags ab (finanzen.at)
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26.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
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