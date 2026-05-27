Südzucker Aktie

11,54EUR 0,02EUR 0,17%
WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

27.05.2026 07:26:54

Südzucker Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
11,64 € 		Abst. Kursziel*:
20,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,32%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

