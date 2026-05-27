WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
11,64 €
Abst. Kursziel*:
20,27%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
11,54 €
Abst. Kursziel aktuell:
21,32%
Analyst Name::
Alex Sloane
KGV*:
-
