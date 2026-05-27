FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Kaufen
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Unternehmen:
FUCHS SE VZ
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
38,34 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
38,58 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
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KGV*:
-
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