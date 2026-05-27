FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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27.05.2026 15:40:52

FUCHS SE VZ Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Kaufen
Unternehmen:
FUCHS SE VZ 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
38,34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
38,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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