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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

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27.05.2026 12:59:51

EON SE Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
18,26 € 		Abst. Kursziel*:
4,02%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
18,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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