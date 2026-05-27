E.ON Aktie
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WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon nach der Festsetzung britischer Energiepreis-Obergrenzen mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Es seien erste Auswirkungen durch erhöhte Gas- und Strompreise ersichtlich, schrieb Peter Crampton am Mittwoch. Der Anstieg der Preisobergrenze für Juli bis September entspreche insgesamt den Erwartungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 09:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Equal Weight
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
18,26 €
|
Abst. Kursziel*:
4,02%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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