Evonik Aktie

16,83EUR -0,45EUR -2,60%
Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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27.05.2026 13:12:38

Evonik Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein solides erstes Quartal gehe bei dem Chemiekonzern einher mit einem Ausblick auf das Gesamtjahr, der auf verhaltenem Niveau bestätigt worden sei, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält die Aktie für fair bewertet. Konjunkturelle Risiken rechtfertigten eine neutrale Haltung./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Evonik AG Halten
Unternehmen:
Evonik AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
17,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
16,83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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