Ferrari Aktie

290,15EUR -14,85EUR -4,87%
Ferrari für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 12:30:35

Ferrari Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman kommentierte am Dienstag erste kritische Stimmen zum ersten Elektrofahrzeug Luce. "Wenn Ferrari das Auto baut, werden die Kunden schon kommen", schrieb der Experte. Dies sei schon immer der Weg der Italiener gewesen und er bleibt davon überzeugt, dass dieses Erfolgsrezept auch weiterhin funktionieren wird./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
289,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
290,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten