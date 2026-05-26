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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
Ferrari Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 402 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman kommentierte am Dienstag erste kritische Stimmen zum ersten Elektrofahrzeug Luce. "Wenn Ferrari das Auto baut, werden die Kunden schon kommen", schrieb der Experte. Dies sei schon immer der Weg der Italiener gewesen und er bleibt davon überzeugt, dass dieses Erfolgsrezept auch weiterhin funktionieren wird./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ferrari N.V. Outperform
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Unternehmen:
Ferrari N.V.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
289,90 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
290,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Stephen Reitman
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KGV*:
-
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