Diageo Aktie
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WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach einem Treffen mit Investor-Relations-Managern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Er sehe ermutigende Anzeichen dafür, dass der Spirituosenhersteller versuche, vernachlässigte Marken wiederzubeleben, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag. In puncto Kosteneinsparungen sei das Glas eher halb voll als halb leer./rob/la/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
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Unternehmen:
Diageo plc
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
20,00 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
18,63 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
15,77 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
James Edwardes Jones
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KGV*:
-
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