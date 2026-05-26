BAT Aktie

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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

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26.05.2026 11:36:19

BAT Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für British American Tobacco von 4900 auf 5400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Halbjahr könnte überraschen und danach könnten die Ziele für das Gesamtjahr hochgeschraubt werden, schrieb Pallav Mittal am Freitagabend im Ausblick auf den Bericht am 2. Juni. Dabei könnte der Konzern allerdings aufgrund der geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten immer noch zurückhaltend bleiben./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56,94 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
48,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pallav Mittal 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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