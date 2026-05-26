Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Konkurrent Airbus habe zuletzt 101 bestellte Frachtflieger des Modells A350F gemeldet, während der Auftragsbestand von Boeing bei 133 Frachtflugzeugen des Modells 777-300F liege, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 220,73
|
Abst. Kursziel*:
33,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 219,10
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,64%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
25.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar (dpa-AFX)
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|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
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22.05.26
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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21.05.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
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21.05.26
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