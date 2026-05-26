NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Konkurrent Airbus habe zuletzt 101 bestellte Frachtflieger des Modells A350F gemeldet, während der Auftragsbestand von Boeing bei 133 Frachtflugzeugen des Modells 777-300F liege, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 10:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.