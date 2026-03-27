Givaudan Aktie
|2 875,00EUR
|-14,00EUR
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3550 auf 3050 Franken gesenkt, aber die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Inflation komme bei den Zutatenherstellern innerhalb von Europas Chemiebranche an, schrieb Alex Sloane am Donnerstagnachmittag mit Blick auf den Kostensprung durch den Nahost-Krieg. Der Preisschock lasse das Preiskarussell wieder drehen. Das Hauptproblem sei aber der Absatz. Beim Aromenhersteller seien die Risiken besonders akut, mit Blick auf den Mix aus ölabhängigen Umsatzkosten, möglichen Problemen bei der Preiserhöhung und einer generellen Nahost-Abhängigkeit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 16:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3 050,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
2 646,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15,27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
2 642,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,44%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
26.03.26
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Analysen zu Givaudan AG
|07:43
|Givaudan Equal Weight
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|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
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|Givaudan Neutral
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|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
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|Barclays Capital
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|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
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|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
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|08:29
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|Barclays Capital
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|07:57
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|JP Morgan Chase & Co.
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|07:48
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|UBS AG
|07:48
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|07:47
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|UBS AG
|07:47
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:43
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
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|26.03.26
|VINCI Outperform
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|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
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|DZ BANK
|26.03.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|26.03.26
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|26.03.26
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|26.03.26
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|26.03.26
|Givaudan Neutral
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