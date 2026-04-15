LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3050 Franken belassen. Das operative Umsatzwachstum des Duft- und Aromastoffherstellers habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer ersten Reaktion am Dienstag. Antreiber seien in ersten Linie die abgesetzten Volumina gewesen, weniger die dabei erzielten Preise./rob/bek/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 06:14 / GMT



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