NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan bei einem unveränderten Kursziel von 3600 Franken von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Aktie dürfte gemeinsam mit dem Wachstum des Aromenherstellers einen Boden gefunden haben, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Sie hob ihre operative Wachstumsprognose für das Gesamtjahr etwas an, kappte allerdings ihre Ergebnisschätzungen bis 2027 ein wenig./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST





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