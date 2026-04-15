Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3000 Franken auf "Hold" belassen. Das Wachstum im ersten Quartal habe über den Markterwartungen gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Gegenwind für den Aromenhersteller nehme allerdings zu./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3 000,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2 862,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4,82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2 851,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,23%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
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14.04.26
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14.04.26
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14.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI stärker (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
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|Deutsche Bank AG
|07:24
|Givaudan Equal Weight
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|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06:37
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Aktien in diesem Artikel
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