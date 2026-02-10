Givaudan Aktie
|3 375,00EUR
|28,00EUR
|0,84%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei den Aromenherstellern setzt sie allerdings auf Symrise, die sie zum Kauf empfahl. Givaudan-Aktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser geschlagen als die der direkten Konkurrenz. Mittelfristig sieht Fraser zudem Margenrisiken./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Sell
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2 900,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
3 087,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
3 073,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,63%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:27
|Dienstagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise (dpa-AFX)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.02.26
|SIX-Handel: SLI liegt im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Montagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.02.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI liegt im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26