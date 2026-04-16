Givaudan Aktie
|3 134,00EUR
|7,00EUR
|0,22%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
16.04.2026 10:26:58
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3040 auf 3100 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei robuster gewesen als gedacht, schrieb Charles Eden am Mittwoch./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3 100,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2 893,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,16%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2 890,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,27%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Givaudan AG
|
15.04.26
|Börse Zürich: SMI liegt im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Aufschläge in Zürich: SMI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Gewinne in Zürich: SLI nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI stärker (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 138,00
|0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:49
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:48
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|07:36
|Hermès Neutral
|UBS AG
|07:33
|ASML NV Buy
|UBS AG