Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3050 auf 3100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In der Duftstoffsparte Fragrance & Beauty hätten die Schweizer im ersten Quartal geliefert, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach den Zahlen. Die schwer absehbare Margenentwicklung verdüstere jedoch die Aussichten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
3 100,00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
2 869,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8,05%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
2 869,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,05%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Givaudan auf 'Overweight' - Ziel 3600 Franken (dpa-AFX)
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14.04.26
|ROUNDUP: Givaudan überrascht trotz Umsatzrückgang positiv - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu Givaudan AG
|07:24
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|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
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|Jefferies & Company Inc.
|07:24
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|Barclays Capital
|14.04.26
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|Barclays Capital
|13.04.26
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