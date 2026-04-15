Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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15.04.2026 07:24:17

Givaudan Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3050 auf 3100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In der Duftstoffsparte Fragrance & Beauty hätten die Schweizer im ersten Quartal geliefert, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach den Zahlen. Die schwer absehbare Margenentwicklung verdüstere jedoch die Aussichten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Equal Weight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
3 100,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
2 869,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,05%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
2 869,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8,05%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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