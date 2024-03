NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen sei aus dem Gröbsten noch nicht heraus, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Irgendein Schock beim Mutterkonzern Aroundtown würde die Aktie von Grand City herunterziehen. Der Erhalt von Cash sei außerdem die wichtigste Priorität für Grand City, die Aussetzung der Dividende im zweiten Jahr nacheinander verdeutliche dies./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 08:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2024 / 12:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.