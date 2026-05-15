grenke Aktie
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WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen.
Der Leasingspezialist habe robuste Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld jedoch dürfte weiter bestehen bleiben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,84 €
|
Abst. Kursziel*:
96,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
99,68%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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