HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen.

Der Leasingspezialist habe robuste Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das schwächere gesamtwirtschaftliche Umfeld jedoch dürfte weiter bestehen bleiben./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.