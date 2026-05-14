HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg lobte am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht den starken operativen Hebel des Leasingspezialisten. Eine Stabilisierung der Ausfallquote auf aktuellem Niveau sollte genügen, um die Jahresprognose glaubwürdig beizubehalten./rob/ag/ajx/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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