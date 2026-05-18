grenke Aktie

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grenke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

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18.05.2026 15:10:39

grenke Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro je Papier belassen. Der Leasinganbieter habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, hieß es am Montag vom Institut./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Kaufen
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
12,72 € 		Abst. Kursziel*:
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