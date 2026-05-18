FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro je Papier belassen. Der Leasinganbieter habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, hieß es am Montag vom Institut./rob/ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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